Non solo Atalanta e Fiorentina, anche la Roma si muove in anticipo sul mercato ed è a un passo da mettere sotto contratto un centrocampista dell’Arsenal. Si tratta di Ainsley Maitland-Niles, esterno o anche centrale classe ’97. Affare quasi fatto in prestito con diritto di riscatto per il giocatore che però volerà a Roma appena smaltita la positività da Covid.