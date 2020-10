Anche la trattativa per Chiesa rischia di slittare a gennaio. Nessun altro club ha intenzione di fare un’offerta

Anche da Sky Sport emerge che non sia stato nessun rilancio nelle ultime ore per Federico Chiesa. L’esterno violaalla fine potrebbe restare così alla Fiorentina, nonostante il giocatore e la Juventus abbiano trovato l’intesa. Le mancate cessioni di Douglas Costa, De Sciglio e Khedira impediscono di concludere l’affare. In questo caso il giocatore seriamente di restare a Firenze, almeno fino a gennaio in attesa che si sblocchino le uscite sopracitate. Nel frattempo non sembrano essersi presentate altre squadre per fare un’offerta seria per il giocatore. Lo stesso Milan, che era parso interessato nei giorni scorsi, non è intenzionato a rilanciare sui 60 milioni di euro chiesti dal presidente viola Rocco Commisso. Una questione di stallo che è destinata sul serio a restare così fino alla chiusura del calciomercato programmata per domani sera alle 20.

