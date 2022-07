Anche l’intelligenza artificiale approva l’arrivo di Jovic alla Fiorentina

Si chiama Olocip ed è un’intelligenza artificiale. L’algoritmo, che lavora anche con le prestazioni dei giocatori di calcio, ha analizzato quello che è stato e potrebbe essere la carriera di Luka Jovic, prossimo acquisto della Fiorentina per l’attacco. Come si vede dai grafici stilati dal computer, le prestazioni del giocatore serbo erano drasticamente andate in picchiata dopo il suo passaggio al Real Madrid nel 2019.

Secondo l’andamento dei grafici, però, il suo passaggio alla Fiorentina gioverebbe molto al serbo. Nel giro di 10 mesi, infatti, Jovic migliorerebbe alla Fiorentina il lavoro che ha fatto a Madrid nelle sue azioni totali (passando da un valore di -0,0136 a 0,2589) e nel lavoro in fase offensiva (registra un rialzo da -0,1568 a 0,1726). Aumenta anche il numero di gol previsti: se in questa stagione ha segnato un gol ogni quasi sette partite, alla società viola avrebbe bisogno di quasi tre partite, registrando 9,4 gol se gioca il 70% delle volte.