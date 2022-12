Anche l’Inter piomba su Pereyra, ma ci penserà solo da giugno in poi

Secondo quanto riporta Il Giorno, anche l’Inter starebbe pensando a Roberto Pereyra. Il fantasista dell’Udinese è in scadenza di contratto con la società friulana e la società nerazzurra lo vorrebbe ingaggiare a parametro zero a giugno.

Sul giocatore sembrava esserci anche l’interesse della Fiorentina già per gennaio, ma Pradé ha smentito qualsiasi tipo di trattativa in corso per l’argentino. Intanto anche l’Udinese sta provando a rinnovare il suo contratto. Rimane da capire la volontà di Pereyra.