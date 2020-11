Anche Milinkovic-Savic positivo: Il focolaio Serbia si allarga. E i timori per Milenkovic e Vlahovic aumentano

Dopo Kolarov ecco Milinkovic-Savic positivo al Covid. Il focolaio Serbia si allarga sempre di più ogni giorno che passa. I due giocatori sono stati a giocare con la Nazionale del loro paese nel corso degli ultimi giorni e al ritorno in Italia è emersa la loro positività.

Notizie non bellissime che riempiono di timori tutti gli altri giocatori e tutti gli altri club coinvolti in questa faccenda. In casa Fiorentina c’è timore che possano esserci conseguenze per Milenkovic e Vlahovic che tra l’altro hanno anche violato la bolla pur di aggregarsi alla selezione. Ribadiamo il concetto che Vlahovic è già stato alle prese con il Coronavirus ma che non c’è ancora la certezza che chi abbia contratto il virus non possa riprenderlo.

Nei prossimi giorni la loro situazione dovrà essere tenuta sotto controllo con maggiore attenzione rispetto agli altri.