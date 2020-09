Anche nel Governo c’è chi lavora per Commisso. Il tavolo politico e l’incontro andato in scena a Firenze

Il presidente della Fiorentina, Rocco Commisso, alza il livello dei propri interlocutori sul tema stadio. All’incontro avvenuto domenica scorsa all’Hotel Excelsior di Firenze, non c’era solo il deputato del PD, Luca Lotti, ma anche Andrea Benvenuti, stretto collaboratore e segretario particolare del Presidente del Consiglio, Giuseppe Conte. Quindi pure all’interno del Governo c’è chi si è attivato dietro questa vicenda che coinvolge il club viola. A dare la notizia è il Corriere dello Sport-Stadio.

Il primo progetto di restyling del Franchi venne bocciato dalla Soprintendenza. Adesso l’imprenditore italoamericano potrebbe avere in testa qualcosa che sia più grande e ambizioso. Commisso vuol costruire uno stadio in fretta e vuol capire cosa si può fare e cosa no.