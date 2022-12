Anche Nico Gonzalez sarà in Qatar al seguito dell’Argentina in finale

Messi e compagni avranno un tifoso in più al loro seguito domenica. Nico Gonzalez, così come Joaquín Correa, è stato infatti inviato dalla Federazione Argentina a partire per il Qatar alla volta della finale contro la Francia. A riportarlo, è l’emittente sudamericana Tyc Sports.

I due, che erano stati lasciati a casa dopo essere partiti inizialmente per il Mondiale, assisteranno quindi insieme ai loro compagni di squadra a quella che potrebbe essere la terza vittoria in una Coppa del Mondo per l’Argentina. Nico Gonzalez quindi tornerà in Qatar, sperando che stavolta il suo soggiorno possa essere più dolce dell’ultima volta.