Anche per Torreira arriva la chiamata dalla Nazionale. I prossimi impegni del regista della Fiorentina con il suo Uruguay

Aspettando Inter-Fiorentina, ultima gara prima della sosta, nel frattempo arrivano anche le chiamate delle rispettive nazionali per alcuni giocatori della Fiorentina. Tra le fila dell’Uruguay convocato Lucas Torreira per la doppia sfida contro Perù e Cile in programma rispettivamente i prossimi 24 e il 29 marzo. Per la Celeste figurano anche gli ex viola Caceres e Vecino.

📋 𝘾𝙊𝙉𝙑𝙊𝘾𝘼𝘿𝙊𝙎

Lista de convocados por @AlonsoDT para la última doble fecha de Eliminatorias.

🆚🇵🇪 (24/3)

🆚🇨🇱 (29/3)#ElEquipoQueNosUne pic.twitter.com/I6dwmDQ1YN

— Selección Uruguaya (@Uruguay) March 17, 2022