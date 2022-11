Anche senza Ricardo Horta e Racic, il Braga non si ferma neanche durante il Mondiale: c’è l’Allianz Cup

A differenza dell’Italia e della maggior parte d’Europa, il calcio portoghese non si ferma del tutto durante la sosta per i Mondiali: tra fine novembre e inizio dicembre andrà in scena la fase a gironi dell’Allianz Cup, la coppa di lega lusitana. Vi è impegnato anche il Braga che farà a meno di due pedine come Uros Racic e Ricardo Horta, convocati da Serbia e Portogallo, ma per il resto al completo per le tre gare. I prossimi avversari europei della Fiorentina saranno impegnati il 26 novembre contro la Trofense, il 3 dicembre contro il Casa Pia e l’11 con il Pacos Ferreira, altra conoscenza viola ai tempi dell’Europa League.