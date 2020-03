Anche Terim nella trappola del Covid: “Sono positivo al test ma resto in buone mani, non vi preoccupate”

Tra i tanti personaggi illustri colpiti dal Covid 19 c’è anche l’ex allenatore della Fiorentina, Fatih Terim che ha annunciato la sua positività con un post su Twitter, tranquillizzando comunque tutti: “Secondo i risultati dei test effettuati oggi, il mio tampone per il Corona Virus è stato positivo. Sono in buone mani all’ospedale. Non vi preoccupate. Vi farò aggiornerò al più presto…”.

Bugün yapılan test sonuçlarına göre Corona Virüs sonucum pozitif çıkmıştır. Hastanede emin ellerdeyim. Merak etmeyin. En kısa zamanda haberleşmek üzere.. — Fatih Terim (@fatihterim) March 23, 2020