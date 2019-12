Anche un altro desaparecidos torna in corsa?

Al netto del mercato di riparazione, fondamentale per correggere il tiro in corsa e mettersi alle spalle un avvio di stagione da dimenticare, come dovrebbe giocare il nuovo tecnico viola? I moduli preferiti sono quello della continuità, il 3-5-2, oppure il 4-3-3 che può variare anche in 4- 2- 3- 1. Numeri, tattiche, moduli che servono soprattutto per capire quali interpreti con Iachini potrebbero trovare maggiore spazio. Specie tra quei giocatori finora rimasti ai margini. Probabilmente, secondo quanto riporta La Repubblica, Iachini proverà con più continuità Zurkowski, praticamente mai schierato da Montella, a maggior ragione se deciderà di giocare col 3-5-2: in questo caso, confermata la difesa con Caceres, Pezzella e Milenkovic, a centrocampo il regista dovrebbe essere Pulgar e in versione mezz’ala sia il polacco che Castrovilli. E Badelj? Il croato, dall’inizio della stagione, non è quasi mai riuscito a tornare ai suoi livelli e rischia seriamente di giocare con molta meno continuità. Sugli esterni confermati sia Dalbert che Lirola – Iachini lo conosce bene perché già allenato al Sassuolo – con Chiesa e Vlahovic in attacco.