Anche Vlahovic si sfoga dopo i gossip (che vedono coinvolto anche Jovic): “Voci messe in giro da gente annoiata, malvagia e che rema contro la Serbia”

Dopo la risposta di Jovic arrivata sui social ai gossip che lo vedono coinvolto, insieme a Vlahovic, in alcuni tradimenti all’interno dello spogliatoio serbo (LEGGI QUI), anche l’ex attaccante della Fiorentina si è sfogato duramente in una conferenza stampa: ”

“Qualsiasi cosa da dire è superflua, ma devo reagire e intervenire, perché mi hanno tirato in mezzo. Questa è una sciocchezza seria, fatta da persone che sono ovviamente annoiate, che non hanno nulla da fare nel loro tempo libero, complesse, malvagie, frustrate e che lavorano contro gli interessi della squadra nazionale.

Siamo più uniti che mai, l’atmosfera non è mai stata migliore, nulla è cambiato. Queste storie per sentito dire sono diventate tipiche. Mi difenderò da questo legalmente e legalmente se necessario. Siamo concentrati sulla Svizzera, non voglio più parlarne”.