Ancora a Sassuolo il futuro di De Zerbi? Intanto i neroverdi seguono anche Italiano e Gotti

La firma sul nuovo contratto di De Zerbi con il Sassuolo potrebbe arrivare nelle prossime ore di questa sosta per le Nazionali. In molti avrebbero giurato che quella attuale sarebbe stata l’ultima stagione sulla panchina neroverde per l’allenatore bresciano, che è stato seguito anche dalla Fiorentina. L’allenatore sta comunque facendo le proprie riflessioni e Carnevali, l’AD del Sassuolo, sta valutando per precauzioni anche altri profili, tra cui Italiano e Gotti, altri due nomi accostati alla squadra viola per il prossimo anno. A riportarlo è il sito tvqui.it