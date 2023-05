Ancora Calafiori: “Sarà un match complicatissimo, la Fiorentina non dà punti di riferimento. La forza del Basilea, però, è dare il massimo senza pensare troppo all’avversario”

Alla vigilia della sfida contro la Fiorentina, il calciatore del Basilea Riccardo Calafiori è intervenuto anche a Sky Sport: “La Fiorentina è una squadra completa e non dà punti di riferimento. Sappiamo che sarà una partita complicata, ma vogliamo giocarcela: sarà una semifinale europea”.

Sul Basilea: “La nostra forza è non pensare tanto al campo o all’avversario che ci troviamo davanti, bensì a dare il massimo, ognuno di noi. Siamo forti mentalmente e l’esperienza fa la differenza, perché ci sono 3 o 4 elementi fondamentali. Per il resto, siamo tutti giovani. In Conference League, abbiamo fatto molto bene, battendo anche avversari più forti di noi”.

Sulla sua esperienza in Svizzera: “La consiglio a molti, perché ti aiuta a crescere anche nei momenti più difficili, dove devi trovare forze nascoste. Anche gli infortuni vanno presi nel verso giusto: alla fine mi hanno formato. Roma? Mi farebbe piacere tornare, ma non ho sentito nessuno. Ora sto bene così al Basilea, per il futuro non voglio escludere niente”.