Ancora Condò: “Obiettivo più naturale il consolidamento, tutti i reparti hanno segnato un upgrade”

La Fiorentina sarà una delle osservate speciali durante la prossima stagione, quella del ritorno in Europa. L’obiettivo dichiarato è “alzare l’asticella” e migliorare i risultati della stagione scorsa.

A parlare dei viola e dei suoi obiettivi, in relazione al mercato, ha scritto su Repubblica il noto giornalista Paolo Condò: “L’obiettivo più plausibile che un club come la Fiorentina deve porsi dopo il salto della scorsa stagione deve essere il consolidamento. La campagna acquisti autorizza la dirigenza a chiedere qualcosa di più al suo allenatore. Vlahovic è stato sostituito e anche gli altri reparti hanno segnato un upgrade. Gollini è un portiere di livello che non poteva perdere altro tempo a fare il secondo di Lloris al Tottenham. Lo stesso Dodò è un terzino di alta qualità tatticamente educato da De Zerbi, e dunque pronto ad assumersi responsabilità maggiori.”