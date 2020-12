Ancora diversi dubbi per Gasperini che rischia di perdere tre pedine. Prandelli invece recupera anche l’ultimo acciaccato

Domenica alle 15.00 al Gewiss Stadium di Bergamo andrà in scena Atalanta-Fiorentina, sfida valida per l’undicesima giornata di Serie A. Gasperini dovrà fare i conti con quattro possibili assenze tra le fila nerazzurre. Da valutare nelle prossime ore le condizioni di Pasalic alle prese con la pubalgia. Praticamente certo di essere assente è invece il difensore Mattia Caldara che si è infortunato al tendine rotuleo. Altro assente confermato sembra essere Miranchuk che dopo aver contratto il Covid-19 ormai tredici giorni fa, non si è ancora rivisto a Zingonia in attesa di un tampone negativo. Per Prandelli invece l’unico dubbio era rappresentato da Gaetano Castrovilli. Usiamo il passato perché il centrocampista viola oggi si è allenato con il gruppo (come riportato da Radio Bruno) e sarà a disposizione per la trasferta.

