Ancora due nomi sulla lista dei partenti della Fiorentina: Montiel cerca un’opportunità, Eysseric rifiuta una proposta dalla Serie A

Kokorin è arrivato, e probabilmente non sarà l’unico colpo della Fiorentina in questo mercato. Sembra infatti ben avviata la trattativa per Malcuit con Eizhibue prima alternativa, mentre per il centrocampo rimangono flebili le speranze di arrivare a Torreira.

Ma tuttomercatoweb si concentra anche sulle cessioni, che potrebbe essere ancora due dopo quelle di Saponara, Lirola, Duncan e Cutrone. Sulla lista dei partenti rientrano infatti, per motivi ben diversi, Montiel e Eysseric. Il primo potrebbe andare in prestito per macinare minuti, cosa che alla Fiorentina non può fare nonostante le buone prove fornite quando è stato chiamato in causa. Riguardo Eysseric invece Pradè vorrebbe cercare di piazzarlo ma il giocatore non sembra accontentarsi, tanto da aver rifiutato l’offerta del Crotone.