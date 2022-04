Ancora guai fisici per Ibrahimovic, le sue condizioni saranno da valutare per il match contro la Fiorentina

Non sembra esserci pace per Zlatan Ibrahimovic. L’attaccante del Milan è alle prese con un sovraccarico al ginocchio e gli servirà un trattamento di 10 giorni per recuperare dall’infortunio. Il numero 11 rossonero ha già cominciato oggi a Milanello con i trattamenti ma salterà sicuramente Genoa, il ritorno della semifinale di Coppa Italia contro l’Inter e Lazio.

Rimarranno da valutare le sue condizioni fisiche per la partita contro la Fiorentina in programma a San Siro il 1° maggio, match in cui lo svedese potrebbe tornare a disposizione di Pioli.