Ancora in gol Christian Kouame con la maglia dell’Anderlecht. L’attaccante di proprietà della Fiorentina, ceduto in prestito secco al club belga, ha segnato la sua terza rete in campionato dopo sette partite nella vittoria per 4-2 contro il Beerschot. L’ivoriano ha timbrato il gol del momentaneo 3-1 con un bel sinistro dal limite dell’area che non ha lasciato scampo al portiere avversario.

Ecco il video degli highlights di Anderlecht-Beerschot (il gol di Kouame è al minuto 4:20):