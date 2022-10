Ancora lavoro a parte per Sottil, difficile la sua presenza giovedì. Nico Gonzalez…

Dall’allenamento della Fiorentina al centro sportivo “Davide Astori” emergono aggiornamenti sulle condizioni dei giocatori viola. Non buone notizie da Sottil, che si è allenato ancora a parte e quindi ad oggi sembra difficile che possa recuperare per giovedì. Oltre al dolore alla schiena – riporta Radio Bruno Toscana – per lui sembrano esserci anche dei problemi alla coscia di cui però la società non da notizie ufficiali.

Quanto a Nico Gonzalez, si è allenato regolarmente ma le sue condizioni sono sempre precarie. Per giovedì dovrebbe essere convocato, ma il suo utilizzo resterà in dubbio fino al giorno della partita. Primi segnali incoraggianti da parte di Dodò, che oggi è tornato a lavorare sul campo seppur ovviamente a parte e senza usare il pallone.