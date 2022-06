Ancora nessun discorso tra Inter e Fiorentina per Milenkovic, ma pensa a tutto Ramadani

Il mercato, in casa Fiorentina, si è sbloccato dopo il rinnovo del tecnico Vincenzo Italiano. Questo riguarda anche il fronte cessioni, dove un dei protagonisti è il difensore Nikola Milenkovic. Con il contratto in scadenza nel 2023, una sua partenza è da tenere in considerazione, anche per un salto di qualità individuale del giocatore. L’interesse dell’Inter è risaputo e concreto.

Secondo quanto riportato dal portale fcinternews.it, i nerazzurri potrebbero essere molto più avanti rispetto alle concorrenti. In particolare, ancora non c’è stato nessun contatto con la Fiorentina, ma l’Inter sembra già essere d’accordo con il procuratore di Milenkovic Fali Ramadani. Accordo trovato su contratto e stipendio (quinquennale da 2 milioni di € a stagione + bonus), ma anche sulla cifra da pagare alla Fiorentina, che sembra non andare oltre i 15 milioni di € cash. C’è da attendere che si sblocchi l’affare che porterebbe Milan Skriniar al Paris Saint-Germain.