Ancora nessuna offerta formale per De La Vega, ma l’interesse della Fiorentina è concreto. E su di lui c’è anche un club inglese

Secondo quanto riportato dal sito tycsports.com la Fiorentina non avrebbe ancora formalizzato un’offerta per Pedro De La Vega, esterno d’attacco classe 2001 osservato ieri da Gattuso in Spagna. L’interesse dei viola però è concreto, ma la Viola non sarebbe l’unica squadra sul giocatore. Anche il Norwich starebbe seguendo il ragazzo per sostituire il partente Buendìa e potrebbe presentare presto un’offerta al Lanus, che sembra disposto a trattare.