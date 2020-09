Ancora passi avanti per Bonaventura, Pedullà: “Incontro positivo con la Fiorentina, si va verso la conclusione dell’affare”

Era in programma per oggi un incontro importante tra Daniele Pradè e Mino Raiola, procuratore di Giacomo Bonaventura e secondo Alfredo Pedullà l’esito è stato molto positivo, con una base d’intesa trovata. Il centrocampista gradisce la destinazione Firenze e l’accordo può essere trovato nelle prossime ore, dato che il suo cartellino è libero a parametro zero. Potrebbe essere Bonaventura quindi il primo rinforzo “estivo” per Iachini.

