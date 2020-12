Ancora Torreira, potrebbe tornare in Serie A, ma non alla Fiorentina. Già finita la sua parentesi all’Atletico Madrid?

Ancora Lucas Torreira al centro delle voci di mercato anche per la finestra di gennaio. Le ultime voci parlerebbero di un suo possibile ritorno in Serie A già a gennaio, ma stavolta la Fiorentina non c’entra niente. Sarebbe il Torino la squadra designata per l’ex Sampdoria. Secondo Todofichajes.com, il centrocampista uruguaiano dell’Arsenal, monitorato in estate anche dalla Fiorentina sebbene le smentite di Pradè, avrebbe chiesto ai Gunners di valutare seriamente l’offerta del club granata e di lasciarlo partire da Madrid, dove è attualmente in prestito all’Atletico, già a gennaio. Sul tavolo ci sarebbero 12 milioni di euro più 3 di bonus.

