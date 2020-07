“Ancora una volta è arrivato un messaggio chiaro a Commisso: Serve un bomber”

Fiorentina a secco di reti contro il Cagliari e con grosse difficoltà in fase offensiva. Non solo, la formazione viola continua a non vincere in casa propria. Tutti elementi che portano il giornalista de La Gazzetta dello Sport, Luca Calamai, a fare alcune considerazioni nel suo articolo dedicato al match di ieri: “La squadra di Iachini non vince al Franchi dal 12 gennaio scorso, contro la Spal. Un dato statistico non casuale. I viola sono inconcludenti nella fase offensiva anche se il debutto di Kouame ha regalato un sorriso ai dirigenti. L’ex Genoa ha sfiorato il gol con un velenoso colpo di testa. Ma ancora una volta è arrivato un messaggio chiaro a patron Commisso: serve un bomber“.

