Ancora una volta, il tifo viola risponde presente: settore ospiti esaurito a La Spezia

Dopo la vittoria di ieri in Conference League, la Fiorentina si concentra sul campionato. Domenica i ragazzi di Italiano saranno ospiti dello Spezia, al ‘Picco’. Il tifo viola non ha esitato a rispondere presente, con l’iniziativa della trasferta in treno, ma c’è di più.

Come riportato dalla pagina Facebook ‘Appassionati di Stadi e Tifo’, il settore ospiti dello stadio di La Spezia è esaurito, già da ieri. I tifosi viola al seguito della Fiorentina in Liguria saranno 1129. Un messaggio importante, per spingere la squadra al ritorno alla vittoria in trasferta, che in Serie A manca da oltre sei mesi.