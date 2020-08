Ancora una buona prestazione per Lafont. E il suo Nantes resta imbattuto nel campionato francese

In attesa che torni in campo ufficialmente la Fiorentina, diamo un’occhiata anche ai giocatori viola in prestito. In questo caso parliamo di Alban Lafont, che era impegnato con il suo Nantes contro il Nimes. La partita era valida per la seconda giornata del campionato francese, che come sappiamo è iniziato prima di tutti. Ebbene il Nantes ha vinto 2-1, portandosi a quota 4 punti dopo due giornate (all’esordio aveva pareggiato 0-0 con il Bordeaux). Lafont è stato protagonista di un’ottima prestazione: sette in totale, alcuni semplici altri più impegnativi, gli interventi con cui il portierino francese ha aiutato i suoi a portare a casa i tre punti. Parate che sono risultate decisive, e che hanno fatto dimenticare anche l’errore di posizione commesso da Lafont sul gol avversario, una specie di pallonetto dal limite dell’area che lo ha sorpreso fin troppo fuori dai pali.

0 0 vote Article Rating