Andersen e la richiesta del Lione che la Fiorentina vuol limare

In tema di difensori che potrebbero arrivare alla Fiorentina, il nome di Joachim Andersen è di quelli spendibili per i viola. L’operazione è fattibile, si legge su La Nazione, ma ci sarà da lavorare per limare le richieste del Lione dal punto di vista economico. L’ingaggio è di quelli che rientra nella fascia medio-alta all’interno della rosa della Fiorentina, ma non spaventa il club di Commisso. Il Lione invece parte da una valutazione di 20 milioni di euro per il suo cartellino.

