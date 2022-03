Andersinho Marques: “Igor mi ha sorpreso, non mi aspettavo questa crescita. Cabral? Per me me non è una prima punta”

Il giornalista brasiliano Andersinho Marques ha parlato di due giocatori della Fiorentina, Arthur Cabral e Igor, nel corso dell’intervento a Lady Radio.

“Cabral è un giocatore cresciuto molto negli ultimi anni, ma ancora tanti margini. E’ stato un investimento a basso costo, è sulla strada giusta per diventare un grande giocatore alla Fiorentina. Per i brasiliani non è facile entrare nei meccanismi del calcio italiano, ma io ho fiducia che possa farlo. Ruolo ideale per lui? Per me non è una prima punta pura, lo ritengo un mix tra un numero nove e il numero dieci.

Andersinho Marques si sofferma poi su Igor: “Sono sincero, non mi aspettavo questa crescita da parte sua. Sta diventando un gran giocatore, ha capito molto bene le richieste di Italiano. E’ riuscito a dare una svolta alla propria carriera, fino ad un anno fa per me era un giocatore normalissimo”.