Andonov confermato tra i pali, Toci guida l’attacco di Aquilani. La formazione della Fiorentina Primavera

Alle ore 15 la Fiorentina Primavera di Alberto Aquilani torna in campo al Bozzi per sfidare il Pescara. Tra i pali il tecnico romano conferma il bulgaro Andonov, in avanti a guidare l’attacco viola c’è l’albanese Toci, reduce dal gol segnato a Verona.

Il modulo è il 4-2-3-1, ecco gli undici giocatori gigliati che scenderanno in campo: Andonov; Gentile, Frison, Lucchesi, Kayode; Bianco, Corradini (C); Egharevba, Agostinelli, Distefano; Toci.