Andrea Della Valle e Cognigni commemorano Manuela Pagni con una corona speciale. Un omaggio anche dalla Fiorentina attuale

Una scomparsa dolorosa quella di Manuela Pagni, moglie dell’ex storico magazziniere viola Romeo Floro: anche lei è stata addetta al magazzino e alla lavanderia nella Fiorentina di molte delle ultime stagioni. Due personaggi che hanno unito per altro le ultime due proprietà viola: non a caso nella giornata di ieri si sono presentati addirittura Andrea Della Valle, Mario Cognigni e Gino Salica a portare i propri omaggi alla famiglia. La famiglia marchigiana aveva mandato anche una corona commemorativa a proprio nome, al pari della Fiorentina attuale, che ha fatto lo stesso a nome proprio del club pur non riuscendo a presenziare.

Erano presenti però anche altri personaggi del mondo viola, da un altro storico come Maurizio Fagorzi, massaggiatore ai tempi di Prandelli e Montella, all’ex capitano Dario Dainelli, Rita Antognoni, Gianfranco Monti e Maurizio Niccolini, oltre alla moglie e la figlia di Leonardo Marchetti, altro magazzinieri del club.