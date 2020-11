Andrea Sottil: “Alla Fiorentina Riccardo non è stato aiutato dal sistema di gioco. Condivido la scelta su Prandelli”

A TMW Radio ha parlato il padre di Riccardo Sottil Andrea, ex difensore e attualmente allenatore. Queste le sue parole sul figlio e sulla Fiorentina: “A Cagliari Riccardo sta facendo un bel percorso. La scorsa stagione alla Fiorentina è stata travagliata ma non solo per lui. Non ha trovato lo spazio necessario per mettersi in mostra, ma anche il sistema di gioco non l’ha aiutato. Con il suo agente abbiamo deciso di rispondere alla chiamata a Cagliari di Di Francesco, perchè Riccardo cercava una piazza dove esprimersi. L’ha trovata, si è fatto trovare proto e vuole migliorare. Condivido la scelta della Fiorentina di riprendere Prandelli, che conosce già anche l’ambiente. Si rimette in gioco e sono convinto che farà bene in questi mesi”.

0 0 vote Article Rating