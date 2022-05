Andrea Sottil, padre di Riccardo, è pronto al nuovo esordio in Serie A… Questa volta in panchina

L’Udinese ha scelto il sostituto di Gabriele Cioffi in panchina per la prossima stagione. Secondo quanto riportato da Sportitalia, sarà Andrea Sottil il nuovo allenatore dei bianconeri nella stagione 2022-23, con l’annuncio ufficiale che dovrebbe arrivare nelle prossime ore. Il padre di Riccardo, attaccante della Fiorentina, anche lui con un passato in viola, firmerà un contratto annuale con la società friulana.

Per lui sarà l’esordio su una panchina di Serie A dopo le esperienze nelle serie minori tra cui Catania, Pescara e Ascoli.