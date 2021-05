Andrea Sottil: “Riccardo spero possa tornare alla Fiorentina il prossimo anno, ha dimostrato di poterci stare alla grande”

L’ex giocatore della Fiorentina e padre di Riccardo, Andrea Sottil ha parlato a Radio Bruno della squadra viola e del futuro del figlio. Queste le sue parole: “Finché Riccardo non si è fatto male aveva fatto una bella stagione con grandi prestazioni. A Cagliari si è trovato molto bene, peccato per l’infortunio che lo sta tenendo fuori molto, ma di fronte a certi imprevisti devi prenderti il tempo di recuperare. Spero possa tornare a Firenze perché ha dimostrato di poterci stare in una squadra come la Fiorentina. Con Di Francesco è migliorato tanto e ha imparato a muoversi anche senza palla. Secondo me se la può giocare alla grande. Gattuso? A me piacerebbe perché si è dimostrato uno dei top in Italia. Ha carattere come lo hanno le squadre che allena”.