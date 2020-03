Andreaggi a FN: “Cantare l’Inno della Fiorentina all’interno del ‘Franchi’ sarebbe un’emozione unica. Un disco che casualmente “impersonifica” Commisso…”

Tanti i racconti e i retroscena su Narciso Parigi ma non solo, raccontati dall’artista fiorentino Lorenzo Andreaggi alla redazione di Fiorentinanews.com. Il regista ci ha raccontato inoltre anche com’è iniziata la sua storia con Narciso Parigi: “Sono sempre stato un appassionato di musica Fiorentina. Scrissi una lettera anni fa a Narciso Parigi e lui mi chiamò dopo un po’ di tempo dicendomi che la lettera l’aveva letta in ritardo e mi invitò a casa sua. Mi disse che avevo una bella voce e mi propose di cantare le canzoni che ha cantato in America e che lui non aveva cantato mai in Italia. Alla fine nel novembre del 2017 mi convinse ed accettai ad incidere questo CD”.

Lorenzo, quanto ti piacerebbe cantare l’inno viola all’interno del ‘Franchi’?

“Sarebbe un’emozione unica. Certo che mi piacerebbe. Italia, America e ritorno si ricollega anche all’avvento della nuova proprietà italo America targata Commisso, anche se quando abbiamo scelto il titolo in realtà c’era ancora la famiglia Della Valle; è stata una bella casualità. Anche se purtroppo Narciso non ce l’ha fatta a conoscere il nuovo proprietario italo americano della sua squadra del cuore”.