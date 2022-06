Andreazzoli e l’Empoli si separano. In pole Zanetti come nuovo allenatore

Terremoto in casa Empoli. Aurelio Andreazzoli non sarà più l’allenatore del club di Fabrizio Corsi: lo comunica il sito degli azzurri con una nota ufficiale. Il tecnico nativo di Massa era alla sua terza esperienza su questa panchina e, anche stavolta, non è riuscito a ricoprire l’incarico per più di una stagione. Si avvertiva nell’aria da più settimane un vento di cambiamento.

Cambiamento che può diventare realtà a breve. Pare, infatti, che l’allenatore più quotato per il futuro dell’Empoli sia l’ex tecnico del Venezia Paolo Zanetti. L’esonero di Andreazzoli apre un nuovo scenario al club azzurro.