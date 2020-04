Andreazzoli: “Kouamè è un calciatore alle quali non si può rinunciare, deve crescere. Andai alla Fiorentina volentieri…”

L’allenatore Aurelio Andreazzoli è intervenuto a Radio Toscana parlando della stagione di Empoli tra la sua gestione e quella dell’allenatore della Fiorentina, Beppe Iachini: “In una stagione di una squadra, tutte le componenti danno il loro contributo. Così ho fatto io nella prima parte, Iachini ne ha usufruito e così ho fatto io quando sono tornato a riprendere l’Empoli. E’ normale. Nessuno lavora per danneggiare”

E su Kouamè ha detto: “Era uno che volevano tutti e Preziosi era tentato. Io mi misi di traverso perchè pensavo e penso che sia un calciatore con delle caratteristiche alle quali difficilmente un allenatore può rinunciare: partecipazione, disponibilità. Deve migliorare molto sul fraseggio e sul palleggio, ma c’è la certezza che è disponibile alla crescita. I giovani per acquisire esperienza devono crescere da giovani”.

E poi ha ricordato del passato viola: “C’era direttore sportivo Oreste Cinquini e ci andai volentieri. Con gli allievi non c’era il problema del risultato quindi potevo esprimere il calcio che volevo. Non abbiamo mai perso, non mi è mai risuccesso. Il divertimento provato con la Fiorentina non l’ho mai riprovato”