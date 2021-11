Andreazzoli: “La Fiorentina sembrava star dominando ma ci ho sempre creduto. Era normale che ci temessero”

In sala stampa le parole anche di Aurelio Andreazzoli, tecnico dell’Empoli:

“La Fiorentina sembrava stesse dominando ma i ragazzi sono rimasti tranquilli, non dipende da che calciatori metti dentro, dipende dalle persone. Quando metti dentro le persone con i valori che hanno, a cui noi ci rivolgiamo sempre, allora le situazioni vanno in quella direzione lì. Sono le doti morali, non quelle tecniche, che fanno cambiare le situazioni e non le fanno andare male. Quelli più forti restano più forti ma se uno lo vuole, può confrontarsi e competere.

Non c’è stato un momento, io ci credevo perché conosco i miei e ci ho sperato fino in fondo. Il fatto che loro ci potessero temere è una cosa normale perché quando affronti una squadra, fai valutazioni sul loro valore. Italiano è un allenatore attento e non poteva trascurarci, come non ha fatto nessuno”.