L’allenatore dell’Empoli, Aurelio Andreazzoli, ha parlato con DAZN dopo il KO subito con la Fiorentina: “Sono infastidito, non tanto per me, ma per i ragazzi, perché fanno fatica e la prestazione l’hanno fatta”.

Poi ha aggiunto: “Abbiamo concesso poco ad una Fiorentina che in questo ambiente crea sempre molto”.

Grossi complimenti fatti da Andreazzoli a Milenkovic e Igor: “Abbiamo trovato contro due difensori centrali che non ci hanno fatto ripartire e hanno fatto cose interessanti”.