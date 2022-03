Andreazzoli: “Zurkowski deve ancora progredire, ma il suo futuro sarà più importante del palcoscenico di Empoli”

Dopo la sconfitta per 1-0 del suo Empoli in casa del Milan ieri sera il tecnico Aurelio Andreazzoli ha espresso nel dopopartita la sua opinione sui centrocampisti Nedim Bajrami e Szymon Zurkowski, quest’ultimo in prestito al club azzurro e di proprietà della Fiorentina:

“Se loro sono in futuro da top club? Ho sentito dire prima che Bennacer è stato il migliore in campo ed era con noi, così come Krunic. Bajrami e Zurkowski sono sulla stessa strada. Devono fare qualche progresso, qualche passo in avanti, ma io credo che il loro futuro sia più importante del palcoscenico di Empoli”.

Poi aggiunge: “Ma non solo loro due eh… Ce ne sono altri molto molto importanti”.