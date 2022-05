Angeloni: “Aquilani avrà una grande carriera da allenatore. Questa vittoria è per la società e per i tifosi”

Il responsabile del settore giovanile della Fiorentina Valentino Angeloni ha parlato a Sportitalia a margine della vittoria della Coppa Italia Primavera: “Non era facile contro un’Atalanta forte e ben allenata. Aquilani è speciale, diverso dagli altri come uomo e come allenatore. Sono sicuro che avrà una carriera di alto livello come quella che ha avuto da giocatore”.

E poi ha aggiunto: “Siamo felici per tutto il club, la prima squadra ci segue sempre e il senso di appartenenza sarà ancora più grande quando ci alleneremo tutti nel Viola Park. Questa vittoria poi è ovviamente per i tifosi. Bisogna fare i complimenti ai ragazzi, sono stati davvero bravi”.