Angeloni: “Aquilani resterà alla Fiorentina ed è convinto della scelta. Pradè è molto carico, c’è fiducia reciproca. Può sbagliare ma…”

Valentino Angeloni ha parlato anche del futuro di Alberto Aquilani e del Viola Park a Radio Bruno: “Il Viola Park è tra i centri più importanti a livello mondiale. La speranza è che si possa già entrare dentro la prossima stagione, ma non conosco i tempi, non sono un costruttore. Mi sono commosso quando ho visto questa struttura. E’ eccezionale, ho lavorato anche in club esteri e questo è uno dei migliori in Europa. Ci darà più forza ed appartenenza. Per scegliere con più forza i ragazzi. Ci darà tantissimo in tantissimi termini”.

Il dirigente viola ha poi parlato del futuro anche di Alberto Aquilani: “Aquilani? Rimarrà come allenatore della Primavera. E’ molto legato a tutta la dirigenza, ed è fermamente convinto e contento di questa scelta. Ha qualità sul campo importantissime e lo aiuteranno a crescere. Pradè è carico, pronto, c’è fiducia reciproca tra noi. E’ una brava persona, può sbagliare come tutti ma noi siamo molto legati anche se ci conosciamo da pochi anni”.