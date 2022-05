Angeloni: “Se capiterà una buona opportunità per Aquilani, lo accontenteremo. Per Commisso il settore giovanile è importante”

Valentino Angeloni, direttore sportivo del settore giovanile della Fiorentina, ha parlato a Sportitalia.

“Il futuro di Aquilani? Il mister ha un contratto, vedremo cosa succederà in futuro. Con lui siamo in ottimi rapporti: se gli capiterà una discreta opportunità e lui deciderà di accettarla, lo accontenteremo certamente. Per noi sarebbe un motivo di orgoglio e soddisfazione”.

Continua così Angeloni: “Per Commisso il settore giovanile è importante, basta vedere l’investimento da cento milioni di euro fatto per il Viola Park che dimostra quanto sia considerato dal presidente. Sappiamo che portare giocatori in Prima Squadra è difficile, ma questo è uno dei nostri obiettivi. Continuiamo a lavorarci”.