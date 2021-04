Angeloni: “Volevamo far alzare la Coppa Italia a Rocco che non c’era ad agosto. Fiorentina società speciale per questi ragazzi”

Il responsabile del settore giovanile della Fiorentina Valentino Angeloni ha parlato ai canali della società viola nel post partita di Fiorentina-Lazio, che ha portato da terza Coppa Italia Primavera consecutiva a Firenze. Queste le sue parole: “Volevamo far alzare la coppa al presidente che ad agosto non c’era. Questa è una vittoria di tutta una società che è molto presente accanto ai ragazzi, il che non è comune, e questo viene percepito positivamente da loro. Giocheremo un altra finale, la Supercoppa. Questo trofeo lo abbiamo vinto con qualità e bel calcio. Aquilani grande allenatore e grande uomo”.