Anniversario Arsenal-Fiorentina: Toldo e Adani ricordano così l’impresa viola

Francesco Toldo, ex portiere della Fiorentina, ha parlato così intervenendo al TMW News: “La gara contro l’Arsenal? Ho un bellissimo ricordo di quella partita che è passata alla storia. Poter giocare a Wembley era un sogno, ci giocava solo la Nazionale. Vincendo quella sfida siamo entrati nella storia. La mia parata su Kanu è stata la più bella della mia carriera. Ho esultato come se fosse stato un gol. Parate come quella ne vedi poco a giro. Il gol di Batistuta? Straordinario, ma quel tiro io glielo avrei parato”

Anche un altro ex viola Daniele Adani ha postato un’immagine dell’impresa della sua Fiorentina contro l’Arsenal il 27 ottobre del 1999. Anche lui come Toldo ricorda con piacere il gol di Batistuta. Queste le sue parole sotto la foto postata su Instagram: “27 ottobre 1999. Urlare la Gioia. Al 75’ di Arsenal-Fiorentina, Bati trafigge Seaman facendo saltare il banco a Wembley, tempio sacro del calcio mondiale, permettendoci di compiere una vera e propria impresa accompagnata dagli applausi dei tifosi dei Gunners al fischio finale. Senso dello Sport compiuto”.