Antognoni: “Adesso due partite difficili per la Viola, ma il suo destino non dipenderà dagli altri. Arbitri? Prima i rapporti erano più amichevoli”

Il grande ex numero 10 della Fiorentina, Giancarlo Antognoni, era presente quest’oggi a Coverciano per un’evento sugli arbitri e, da quanto riportato da Radio Bruno, ha parlato del momento della squadra viola. Di seguito le sue dichiarazioni:

“La Fiorentina ha il destino nei suoi piedi -più che nelle sue mani- anche se adesso arrivano due partite difficili. Prima a Genova con la Sampdoria, poi in casa contro la Juventus che non ti regala nulla, anche se ormai non ha grandi ambizioni. Il traguardo dei Viola sarà condizionato solo in parte dalle avversarie”.

Sugli arbitri italiani ha detto: “I rapporti tra arbitro e giocatori oggi sono diversi: prima erano più amichevoli. Il rapporto era diverso. Oggi il lavoro degli arbitri è condizionato dal Var e così si creano dei problemi”.