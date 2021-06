Antognoni: “Castrovilli tra gli emergenti migliori, si merita la convocazione. Questa Italia può arrivare tra le prime quattro”

A Radio Bruno ha parlato il dirigente della Fiorentina Giancarlo Antognoni, intervenendo sull’inizio dell’Europeo e sulla convocazione del viola Castrovilli: “Sono contento che Gaetano sia stato convocato, lo meritava. Gli consiglio di pensare a giocare come ha sempre fatto, se ne avrà la possibilità. Tra i giovani emergenti è tra i migliori. L’Italia ha tutte le carte in regola per arrivare tra le prime quattro della competizione”