Antognoni: “Ci auguriamo che Iachini resti con noi, a fine stagione ne parleremo. Se vogliamo fare una squadra forte dobbiamo tenere elementi come Chiesa e Castrovilli”

Il club manager della Fiorentina Giancarlo Antognoni parla a Sky Sport prima della gara contro l’Inter a proposito del futuro di alcuni giocatori viola e del tecnico Beppe Iachini: “Chiesa e Castrovilli?Se c’è l’intenzione di fare una squadra forte devi mantenere i tuoi gioielli. Sono giocatori molto richiesti ma se vogliamo puntare a qualcosa di concreto dobbiamo tenerli il più a lungo possibile. “Iachini? Lui rimane il nostro allenatore e ci auguriamo che possa proseguire ma ne parleremo al termine della stagione. Questa è stata un’annata particolare, non abbiamo avuto molto tempo a disposizione. Vogliamo migliorare la classifica per arrivare in Europa l’anno prossimo”.

0 0 vote Article Rating