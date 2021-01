Antognoni: “Ci è mancato il pubblico allo stadio e il 2020 si è portato via tanti miei amici”. Prandelli: “Vogliamo tornare ad abbracciarci e a sorridere…non solo con gli occhi”

Buongiorno 2021. Un nuovo anno si apre e la bandiera, nonché Club Manager, della Fiorentina, Giancarlo Antognoni, esprime il proprio pensiero in proposito, partendo però dal 2020 che è finito: “E’ stato un anno difficile per tutti noi – dichiara a La Nazione – è mancata la libertà che non ha prezzo, la salute per molte persone, per me sono mancati ex giocatori ed amici come Maradona, Rossi che mi ha fatto vincere il mondiale, Prati, Corso…È mancato il pubblico allo stadio. Tante cose che speriamo di ritrovare”.

Aggiunge il proprio auspicio l’allenatore viola, Cesare Prandelli: “Cosa ci è mancato? Abbracci e sorridere, non solo con gli occhi! Avanti sempre, tanti auguri!”.