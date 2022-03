Antognoni: “Con la Fiorentina il discorso è chiuso. Io non tiro la giacchetta a nessuno”

L’ex giocatore e dirigente della Fiorentina, Giancarlo Antognoni, è tornato a parlare dei suoi rapporti col club. Al Corriere Fiorentino la bandiera viola ha detto: “Dico solo che non si costruisce il futuro senza il passato, dimenticarsi da dove veniamo crea sempre problemi. Per l’Europa è tutto aperto, la Fiorentina gioca bene e può farcela”.

Poi ha aggiunto: “Il calcio è la mia vita e resta la mia priorità. Con la Fiorentina il discorso è chiuso, con la Federazione invece avevamo iniziato a parlare, ma poi tutto si è fermato in attesa di questi play off. Loro avevano altre priorità, ed è giusto così. A tempo debito vedremo se sarà possibile tornare a collaborare, io ci spero ma non tiro la giacchetta a nessuno“.